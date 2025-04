Chi è Alize Gördüm, la figlia di Vahide Perçin (Güzide) che recita in Tradimento con la madre

Tra i nuovi personaggi che fanno il loro ingresso nella seconda stagione di Tradimento, in onda da sabato 19 aprile su Canale 5, c'è anche Azra, la figlia della sorella di Tarik. Ad interpretarla è Alize Gördüm, attrice turca classe '94, figlia di Vahide Perçin, protagonista della serie che veste i panni di Güzide.

Tradimento, chi è Alize Gördüm, la figlia di Vahide Perçin

Alize Gördüm nasce a Istanbul nel 1994, dall'amore conclusosi nel 2013 tra gli attori turchi Vahide Perçin e Altan Gördüm, rispettivamente Hunkar e Colak in Terra amara. Nella sua biografia Instagram, Alize si definisce scienziata a tempo pieno e attrice part-time. Oltre alla sua carriera nel mondo della recitazione, la 31enne ha coltivato anche quella universitaria, ottenendo una laurea triennale in psicologia e magistrale in neuroscienze. Oltre alla psicologia e alla recitazione, Alize Gördüm ha ottenuto una formazione approfondita anche riguardo lo yoga, disciplina della quale è stata anche istruttrice. Nel tempo libero ama trascorrere del tempo immersa nella natura e al mare, lontano dai social network di cui non è grande fan.

Nel corso di un'intervista rilasciata al magazine BeStyle, Alize Gördüm ha raccontato com'è lavorare al fianco della madre Vahide Perçin: "Ho avuto la possibilità di incontrare mia madre sul palco e davanti alla macchina da presa in molti progetti. Ho imparato molto da lei, è un grande maestra, è un grande piacere lavorare con lei. Ha sicuramente un'energia che fa brillare l'attore che ha di fronte".

