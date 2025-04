Chi è Ipek, il nuovo personaggio di Tradimento interpretato da Ilayda Cevik

Ipek entra in scena nella seconda stagione di Tradimento. A interpretarla è Ilayda Cevik, già vista in Terra amara

Ilayda Çevik (Ipek Okuyan) in una scena di Tradimento

Nel primo episodio della seconda stagione di Tradimento, in onda sabato 19 aprile su Canale 5, fa il suo debutto Ipek, interpretata da Ilayda Cevik, attrice turca già nota al pubblico italiano per il ruolo di Betul Arcan in Terra amara.

Ipek è una donna brillante e determinata. Laureata in architettura, con un master e un dottorato in pianificazione urbana, ritorna in Turchia dopo anni trascorsi in Canada. Apparentemente in cerca di un nuovo inizio, si trasferisce dal padre Sezai, con cui non ha rapporti da anni.

Il suo arrivo, però, è tutt’altro che casuale: Ipek nasconde un piano segreto che promette di sconvolgere la vita di Guzide e della sua famiglia. Ipek non ha mai perdonato il padre per il suicidio della madre e prova una profonda avversione per Guzide, la donna che ora rende felice Sezai.

A darle corpo è Ilayda Cevik, nata il 22 dicembre 1994 a Balikesir. Volto già noto delle serie turche, ha conquistato il pubblico italiano prima come Balca Kocak in Love Is in the Air, poi come Betul in Terra amara.

I nuovi episodi della seconda stagione di Tradimento vanno in onda da sabato 19 aprile su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

