Nella seconda stagione di Tradimento, in onda da sabato 19 aprile su Canale 5, arriveranno alcuni nuovi importanti personaggi nell'amata soap turca di Canale 5.

Nel primo episodio della seconda stagione, fa il suo debutto Ipek, figlia di Sezai che ritorna in Turchia dopo molti anni trascorsi in Canada. Ipek nasconde un piano segreto che promette di sconvolgere la vita di Guzide e della sua famiglia.

Ipek ha il volto di Ilayda Cevik, attrice turca già nota al pubblico italiano per il ruolo di Betül Arcan in Terra amara.

Ilayda Cevik, chi interpreta Ipek in Tradimento

Ilayda Çevik nasce il 22 dicembre 1994 a Balıkesir, in Turchia.

Sin da piccola, il suo sogno è diventare un'attrice e inizia a studiare alla scuola di recitazione della sua città natale, per poi iscriversi al liceo Private Mimar Sinan Fine Arts High School, dove continua la sua formazione teatrale.

Nel 2013 inizia la sua carriera come attrice interpretando ruoli sia per la tv che per il cinema. Nel 2020 interpreta il personaggio di Balca Koçak nella serie Love Is in the Air e nel 2021 entra a far parte del cast della serie Terra amara.

Nel 2023 ottiene il ruolo di Ipek in Tradimento.