Chi è Berkay Ates, l'attore turco che dà il volto al cugino di Behram in Tradimento

Berkay Ates entra in scena nella seconda stagione di Tradimento dove interpreta Kahraman

Berkay Ates (Kahraman) in una scena di Tradimento 2

Un nuovo personaggio debutta nella seconda stagione di Tradimento, in onda da sabato 19 aprile su Canale 5: si tratta di Kahraman, il cugino di Behram. Ad interpretarlo è Berkay Ates. Scopriamo chi è.

Tradimento, chi è Berkay Ates

Berkay Ates è un attore turco nato il 19 febbraio 1987 a Istanbul. È laureato in studi teatrali presso la Mimar Sinan Fine Arts University.

Inizia la sua carriera nel teatro e debutta nel cinema con il film Yarım Kalan Mucize e Riceve il premio come Giovane Attore Promettente al 22º Festival Internazionale del Cinema di Adana per il suo ruolo nel film Abluka. Partecipa a numerose serie TV di successo come Anne, Çukur, Alev Alev e Sadakatsiz.

Nel contesto della serie televisiva turca Tradimento, Berkay Ateş interpreta il personaggio di Kahraman. Kahraman è il nipote di Mualla Dicleli, essendo figlio della sorella di Mualla, quindi cugino di Nazan e Behram. Arriva in città proprio nel momento in cui Behram subisce un attentato che lo mette in pericolo di vita. Kahraman incontra Oylum all'uscita dell'ospedale e le presta soccorso.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE