Chi è Kahraman, il nuovo personaggio di Tradimento interpretato da Berkay Ates

Nella puntata di Tradimento 2 in onda il 19 aprile su Canale 5 entra in scena Kahraman, interpretato da Berkay Ates

Berkay Ateş (Kahraman) in una scena di Tradimento 2

Sabato 19 aprile su Canale 5, la seconda stagione di Tradimento introduce un nuovo personaggio: si tratta di Kahraman, interpretato dall’attore turco Berkay Ates.

Kahraman entra in scena in seguito all’incidente stradale di Oylum, incinta di otto mesi, e la sparatoria che riduce in fin di vita il cugino Behram, colpito all’esterno dell’ospedale e ora in terapia intensiva. Kahraman è figlio della sorella di Mualla, quindi cugino di Behram e Nazan.

Appena informato delle condizioni critiche del cugino, Kahraman torna dall’Argentina, dove risiedeva. Mualla, di fronte all’assenza forzata di Behram, convoca lo staff dell’hotel e annuncia che sarà Kahraman a gestire gli affari di famiglia fino al risveglio del nipote.

È lui a soccorrere Oylum e a riportarla in ospedale, oltre a indagare sull’identità dell’attentatore di Behram.

Attore nato a Istanbul nel 1987, Ateş ha acquisito notorietà grazie alle sue interpretazioni in Çukur, Sadakatsiz e Tradimento.

