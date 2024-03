Abdulkadir è deciso a rapire Betul, impedendo così il matrimonio con Colak. Ma Vahap, nel tentativo di fermare il fratello, spara ad Abdulkadir. Nella puntata di Terra Amara andata in onda domenica 31 marzo, il personaggio interpretato da Erkan Bektaş in fin di vita. Abdulkadir è morto o sopravviverà allo sparo? Scopriamolo con le anticipazioni e gli spoiler delle prossime puntate di Terra amara.

Abdulkadir in Terra amara sopravvive?

Abdulkadir muore davvero? La scena dello sparo

Vahap ha ferito Abdulkadir, che ha perso conoscenza e Betul sceglie di restare al suo fianco. Nella prossima puntata in onda su Canale 5 lunedì 1 aprile in prima serata, quando il medico di fiducia di Abdulkadir capisce di non poterlo operare, i suoi uomini lo portano in ospedale.

Abdulkadir non muore e si sveglia in ospedale e chiede di Betul, i suoi uomini gli dicono che è andata via e lui capisce che ha preferito abbandonarlo e sposare comunque Colak.

