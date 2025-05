Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 17 al 23 maggio su Rete 4, Alonso decide di restituire l'attività delle marmellate nelle mani di Catalina e del conte dopo aver scoperto un'intossicazione che ha colpito diversi soldati al fronte. Una decisione che però scatena la furia di Lorenzo. Curro confessa a Manuel di essere suo fratello e gli rivela il tradimento del marchese con la madre di Jana. Manuel riesce a incontrare Gregorio e gli propone un accordo: non lo denuncerà per l'omicidio del suo ex compagno di cella e gli darà dei soldi in cambio del suo allontanamento da Lujan. Julia confessa a Curro di essere Matilde, la fidanzata di Paco, il soldato che era insieme a lui e a Manuel e che era morto al fronte. Il sergente Burdina arriva alla Promessa per annunciare a don Romulo una terribile notizia su Gregorio. Ucciso con un colpo di pistola, il suo corpo è stato esattamente nel luogo dove poco prima era avvenuto l'incontro con Manuel.

Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE