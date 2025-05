La nuova puntata di Tradimento, andata in onda in prima serata il 23 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda in prima serata venerdì 23 maggio su Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento in prima serata, la trama del 23 maggio

Selin si sveglia e parla con la polizia, ma non ricorda niente dell'incidente. Nel frattempo, Hakan ha derubato tutta la famiglia di Guzide. Serra irrompe in casa Dicleli per intimare a Oylum di lasciare in pace Tolga; Nazan, irritata dalla sua maleducazione, la prende a schiaffi, cacciandola da casa. Mualla scopre che il suo piano contro Tolga è andato in fumo. Hakan, dopo avere derubato tutta la famiglia, cerca di vendere al mercato nero sia i telefoni che i laptop rubati. Neva, l'ex baby-sitter di Ipek, arriva in città per trasferirsi a casa di Sezai. Per fare una sorpresa alla figlia, Sezai le telefona dicendole di tornare a casa prima, ma Ipek gli risponde di essere ancora a lavoro, mentre in realtà è a cena con Azra. Le due ragazze sono nel bel mezzo di una discussione.

Azra torna a casa arrabbiata e mentre racconta a Tarik del litigio, gli confessa che Ipek le ha intestato la sua auto. Tarik allora le suggerisce di venderla e far investire a lui i soldi ricavati. In realtà, Tarik ha in mente di usare quei soldi per pagare un debito con Savi Mepe. Hakan, inseguito dalla polizia, si intrufola a casa di Guzide e si nasconde nello scantinato. Oylum, preoccupata per Tolga, chiama il procuratore Taner per aiutarla a fargli visita. In carcere, i due giovani parlano della loro passata relazione e lui le dice di amarla ancora.

