Nell'ultimo episodio della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda il giorno di Pasqua, domenica 31 marzo, su Canale 5, Betul decide di interrompere sia la relazione sentimentale che quella lavorativa con Colak, per spronarlo a chiederla in sposa. Il piano funziona, e Colak si presenta a casa di Sermin.

A villa Yaman fervono i preparativi per il compleanno di Kerem Alì e Leyla. Nel frattempo, Sermin cerca di distogliere Betul dall'idea di avvelenare Colak la prima notte di nozze. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra.

La puntata di 31 marzo di Terra amara

Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

