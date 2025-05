Nei nuovi episodi della seconda stagione della serie turca Tradimento, in onda in prima serata venerdì 23 maggio su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Selin si risveglia in ospedale e viene interrogata dalla polizia. Poco dopo, Serra irrompe in casa Dicleli per intimare a Oylum di lasciare in pace Tolga. Dopo avere derubato tutta la famiglia, Hakan prova a rivendere il bottino. Neva, l'ex baby-sitter di Ipek, arriva in città per trasferirsi a casa di Sezai. Inseguito dalla polizia, Hakan si nasconde nello scantinato di Guzide. Oylum va a trovare Tolga in carcere e i due hanno un confronto che non lo lascerà indifferenti.

Tradimento 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

