Il suo destino è scritto nella musica: non perdete l’intervista di Antonia domenica 25 maggio a Verissimo.

Nata e cresciuta a Napoli, Antonia Nocca, classe 2005, frequenta il liceo classico Gian Battista Vico della sua città. Vive con suo padre Pino e con sua sorella Lorenza. L'incontro con la musica avviene molto presto e si tratta di amore a prima vista. Nel corso di Amici racconta, infatti, alla conduttrice Maria De Filippi che sogna di fare questo mestiere sin dalle scuole elementari. Dopo aver preso lezioni di canto e aver cominciato con le prime esibizioni, il suo ingresso all'interno del programma in onda su Canale 5 le ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico.

Il percorso all'interno di Amici

La 19enne napoletana è molto determinata e tutti notano le sue indiscutibili qualità, ma a settembre 2024 non entra subito all'interno di Amici 24, rimanendo a disposizione per eventuali sfide. A novembre, però, riesce finalmente a centrare l'ingresso, battendo in sfida Diego Lazzari. Con il suo inedito Giganti conquista tutti i professori e il 15 novembre è ufficialmente una delle allieve della scuola all'interno della squadra di Rudy Zerbi. Il suo percorso ad Amici le ha permesso di dare forma al proprio sogno e, durante un dialogo con Maria De Filippi, confessa: "Prima di venire qui, dicevo ai miei genitori che non volevo fare niente nella mia vita perché l'unica cosa che volevo fare era impossibile per me, nella mia testa. Ma quando sono arrivata qui ho smesso di pensare a questa cosa". Il 9 febbraio, grazie a una convincente esibizione, incassa il sì dei tre professori ed è la prima concorrente ad accedere al serale della 24esima edizione. La conquista della maglia oro per la finale è, invece, un po' più complicata: è la quinta artista ad accedere a questa fase, dopo un ballottaggio con TrigNO e Nicolò, quest'ultimo eliminato dal programma.

La sorpresa per Antonia

In vista della finale di Amici, Antonia riceve una sorpresa inaspettata. La cantante, seduta nello studio del programma condotto da Maria De Filippi, ascolta una clip con le parole del papà che le dice: "Sarò sempre al tuo fianco come quando mi invitavi nella tua cameretta a cantare insieme quella canzone di Alex Baroni, te la ricordi?". All'improvviso, proprio suo padre entra e comincia a cantare il brano Onde del cantautore milanese. La ragazza non riesce a trattenere le lacrime, ma le sorprese non sono ancora finite. Pochi istanti dopo fa il suo ingresso anche mamma Carmen che le confessa: "Sei troppo brava". Infine, a chiudere il cerchio delle sorprese sono anche alcuni amici di Antonia che, tramite un video, la salutano e le augurano il meglio per la finale.

La finale di Antonia

Durante la finale di Amici24, Antonia ha gareggiato contro TrigNO per la vittoria della categoria canto. Ha avuto la meglio il cantante, ma Antonia ha comunque portato a casa un prestigioso riconoscimento: il premio della critica.