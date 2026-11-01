Nuove serie tv, film, programmi di intrattenimento e lo sport internazionale vanno ad arricchire l'offerta gratuita di Mediaset Infinity, che a novembre 2026 aggiunge al suo catalogo tanti nuovi titoli da non perdere.

Viola come il mare 3, la nuova stagione al via su Canale 5

Mercoledì 4 novembre, in prima serata su Canale 5, prende il via la terza stagione di Viola come il mare. L'attrice Francesca Chillemi torna a vestire i panni della protagonista Viola Vitale, giornalista di Sicilia Webnews che custodisce il dono speciale della la sinestesia - fenomeno neurologico che provoca l'attivazione simultanea di più sensi e che le permette di vedere, attraverso i colori, l'emozione dominante nelle persone.



Nei nuovi episodi, Viola avrà a che fare con il nuovo ispettore Massimo Paternò, interpretato da Rodrigo Guirao. A segnare la stagione, un caso destinato a colpire la giornalista al punto da spingerla a una profonda introspezione.

In attesa del nuovo capitolo della serie, le prime due stagioni di Viola come il mare sono disponibili on demand su Mediaset Infinity.

Love For Rent, in esclusiva su Mediaset Infinity

Novità in arrivo per gli amanti delle dizi turche: a partire dal 23 novembre, in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, prende il via la nuova serie Love For Rent. Kiralık Aşk, questo il titolo originale, si concentra sulle vicende che coinvolgono la giovane Defne Topal e il manager Ömer İplikçi. La prima lavora come cameriera in un ristorante, mentre l'uomo gestisce un negozio appartenente alla famiglia. Le loro vite sono destinate a incrocarsi, dando il via a una situazione sempre più controversa e ricca di colpi di scena. Protagonisti della serie gli attori Baris Arduc e Elçin Sangu, con quest'ultima che ha già avuto modo di farsi conoscere dal pubblico italiano grazie alla sua partecipazione ne La ragazza e l'ufficiale.

Atp Finals, il grande tennis sulle reti Mediaset

Dal 15 al 22 novembre, all'Inalpi Arena di Torino, vanno in scena le Nitto ATP Finals, un evento unico che mette a confronto i migliori protagonisti del tennis maschile. Le fasi cruciali del torneo saranno disponibili in chiaro grazie a Mediaset, che oltre alla diretta televisiva coprirà l'evento in streaming attraverso Sportmediaset.it e la piattaforma Mediaset Infinity.