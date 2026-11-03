Maratona Harry Potter su Italia 1: date e orari

Su Italia 1 tornano i film legati al magico mondo di Harry Potter. La saga del maghetto più amato al mondo verrà trasmessa in chiaro ogni venerdì a partire dal 6 novembre. Inoltre, i film saranno disponibili in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.
Dal capitolo d'esordio, Harry Potter e la pietra filosofale, uscito nei cinema esattamente venticinque anni fa, alle due parti conclusive di Harry Potter e i Doni della Morte, scopriamo gli appuntamenti con le pellicole tratte dai romanzi della scrittrice J.K. Rowling.
Harry Potter e la Pietra Filosofale ci ha insegnato molte cose. Sicuramente che non bisogna avere paura del fallimento e che sono le scelte che facciamo che dimostrano chi siamo veramente. Il primo film ci ha anche introdotto al magico sport del Quidditch.
In Harry Potter e la camera dei segreti abbiamo potuto conoscere meglio gli insegnanti di Difesa contro le Arti Oscure e abbiamo scoperto l'esistenza del Basilisco.
Harry Potter e il prigioniero di Azkaban è il film in cui cambia tutto. Harry Potter deve fare i conti con tante creature magiche e con la magia dell'Incanto Patronus.
Le sfide del Torneo Tremaghi sono al centro di Harry Potter e il calice di fuoco. Questo quarto capitolo presenta alcune differenze con il libro di J.K. Rowling.
Harry Potter e l'Ordine della Fenice è il film in cui si cresce. Solo i fan più attenti si sono accorti che alcuni personaggi sono stati cancellati. È in questo film che conosciamo, inoltre, la storia di Dolores Umbridge.
In Harry Potter e il Principe Mezzosangue, invece, ci sono tre oggetti magici fondamentali, ma anche tre domande rimaste senza risposta.
Harry Potter e i Doni della Morte è il capitolo finale della saga diviso in due parti. Questa scelta ha i suoi pro e i suoi contro. Silente non c'è più e lascia in eredità a Harry, Ron ed Hermione alcuni oggetti magici. Al centro della storia c'è quindi la ricerca degli Horcrux, tra cui il libro delle Favole di Beda il Bardo, che contiene la favola I tre fratelli.