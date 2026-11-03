Maratona Harry Potter su Italia 1: date e orari

Su Italia 1 tornano i film legati al magico mondo di Harry Potter. La saga del maghetto più amato al mondo verrà trasmessa in chiaro ogni venerdì a partire dal 6 novembre. Inoltre, i film saranno disponibili in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.



Dal capitolo d'esordio, Harry Potter e la pietra filosofale, uscito nei cinema esattamente venticinque anni fa, alle due parti conclusive di Harry Potter e i Doni della Morte, scopriamo gli appuntamenti con le pellicole tratte dai romanzi della scrittrice J.K. Rowling.

Harry Potter: le curiosità della saga