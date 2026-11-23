La terza puntata della nuova serie turca Love For Rent (Kiralık Aşk) con Elcin Sangu (Dafne) e Baris Arduc (Omer) verrà pubblicata mercoledì 25 novembre in esclusiva su Mediaset Infinity.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Love For Rent già pubblicate, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Mentre Defne prende confidenza con il ruolo di assistente, Neriman la sollecita a farsi notare dal nipote.
L’occasione arriva sul set di Sile, dove Defne si sloga la caviglia.