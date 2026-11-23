La puntata integrale di martedì 24 novembre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Hayri confessa tutto a Saniye, convinto che stia dormendo, senza sapere che in realtà lei ha ascoltato tutto.
Nel frattempo, Nejat finge di voler recuperare il rapporto con Aylin per liberarsi definitivamente di lei.
I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.