Un'anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 30 novembre a venerdì 4 dicembre durante i prossimi episodi della prima stagione di My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım), la serie televisiva turca disponibile in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity.
Nejat, con l’aiuto di amici e parenti, organizza un matrimonio a sorpresa per Suna.
Serkan rivela di aver scoperto l’identità del socio occulto e la mattina dopo i festeggiamenti, Nejat riceve una chiamata da Hayri.
Nejat spera di ottenere l’affidamento di Kayra ma avrebbe bisogno che Rezzan testimoni contro Aylin in tribunale. La donna, dopo qualche esitazione, accetta.
Nel frattempo, Serkan bacia Hande ma capisce di essere ancora innamorato di Burcu.
Infine, Suna fatica ad ambientarsi nella nuova casa e decide di rivoluzionarla.