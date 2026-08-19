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My Sweet Lie

SERIE TV19 agosto 2026

My Sweet Lie, nuovi episodi dal 24 agosto in esclusiva su Mediaset Infinity

My Sweet Lie su Mediaset Infinity: i nuovi episodi disponibili dal 24 agosto in streaming
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Dal 24 agosto, i nuovi episodi di My Sweet Lie saranno disponibili in esclusiva su Mediaset Infinity dal lunedì al venerdì. La serie non va più in onda su Canale 5 e sarà fruibile solo in streaming sulla piattaforma.

La serie turca presenta nel cast Furkan Palalı, già noto al pubblico italiano per il suo ruolo di Fikret Fekeli in Terra amara, nei panni di Nejat. Accanto a lui, Aslı Bekiroğlu interpreta Suna, mentre Lavinya Ünlüer è Kayra.

Furkan Palali (Nejat Yilmaz) e Asli Bekiroglu (Suna Dogan) in una scena di My Sweet Lie
Furkan Palali (Nejat Yilmaz) e Asli Bekiroglu (Suna Dogan) in una scena di My Sweet Lie

La serie è ambientata nella Istanbul contemporanea, in Turchia.

È possibile seguire le nuove puntate di My Sweet Lie esclusivamente su Mediaset Infinity dal lunedì al venerdì, a partire dalla mezzanotte.

Nel video sopra il cast e i personaggi della serie

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