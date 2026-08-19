Dal 24 agosto, i nuovi episodi di My Sweet Lie saranno disponibili in esclusiva su Mediaset Infinity dal lunedì al venerdì. La serie non va più in onda su Canale 5 e sarà fruibile solo in streaming sulla piattaforma.

La serie turca presenta nel cast Furkan Palalı, già noto al pubblico italiano per il suo ruolo di Fikret Fekeli in Terra amara, nei panni di Nejat. Accanto a lui, Aslı Bekiroğlu interpreta Suna, mentre Lavinya Ünlüer è Kayra.