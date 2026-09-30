My Sweet Lie, la puntata dell'1 ottobre in streaming

La puntata integrale di giovedì 1 ottobre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity
Nejat è in tribunale per il divorzio, ma Aylin decide di non presentarsi.
La donna è ricoverata in ospedale, dove ha perso il bambino ed è stata sottoposta a un'isterectomia.
I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.