My Sweet Lie, la puntata dell'1 ottobre in streaming

La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity

La puntata integrale di giovedì 1 ottobre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım ) è disponibile su Mediaset Infinity .

Nejat è in tribunale per il divorzio, ma Aylin decide di non presentarsi.

La donna è ricoverata in ospedale, dove ha perso il bambino ed è stata sottoposta a un'isterectomia.

I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE