Durante il mese di luglio il catalogo di Mediaset Infinity andrà ad arricchirsi di tanti nuovi titoli esclusivi tra serie tv, reality, programmi d'intrattenimento e molto altro ancora. Dopo aver conosciuto i protagonisti della nuova edizione di Temptation Island, per le coppie è tempo di affrontare il viaggio dei sentimenti e mettere alla prova il loro amore. Per scoprire cosa succederà, non resta che seguire gli appuntamenti in programma da giovedì 27 giugno in prima serata su Canale 5 e on demand su Mediaset Infinity. Per gli amanti delle dizi, proseguono le vicende dei protagonisti di Segreti di Famiglia, in cui ritroviamo Kaan Urgancıoğlu, già noto nel ruolo di Emir Kozcuoğlu in Endless Love. In prima serata si prosegue invece con La rosa della vendetta, mentre nei pomeriggi di Canale 5 approda in prima visione assoluta The Family, la nuova serie con Kivanç Tatlitug. Gli artisti più celebri della musica italiana e internazionale si danno invece appuntamento sul palco di Battiti Live, la kermesse condotta da Ilary Blasi e Alvin che ci farà scoprire le colonne sonore dell'estate 2024.

Mediaset Infinity, cosa vedere gratis a luglio: le novità

In Endless Love è ancora scontro totale tra Kemal Soydere ed Emir Kozcuoğlu. Il primo ha tentato la fuga con Nihan nella speranza di poter dare finalmente un'opportunità al loro amore, ma l'intervento di Emir stravolge ancora una volta le sorti della moglie. Kaan Urgancıoğlu, l'attore che in Endless Love interpreta Emir Kozcuoğlu, è anche protagonista della nuova serie in onda la domenica in prima serata su Canale 5, Segreti di Famiglia. Qui si presta invece per il procuratore Ilgaz Kaya, chiamato a fare i conti con la determinazione dell'avvocata Ceylin Erguvan (Pınar Deniz) per risolvere un caso di omicidio particolarmente complicato. I pomeriggi di Canale 5 saranno segnati dall'arrivo di The Family, la serie che narra le vicende di Aslan Soykan, il capo della più famosa famiglia criminale di Istanbul. A rompere gli equilibri, è l'amore provato per una donna appena conosciuta, la bella psicologa Devin. Scenario completamente diverso per La rosa della vendetta, che si focalizza sull'amore che Gülcemal prova per Deva Nakkaşoğlu. L'uomo riuscirà a vincere la guerra a distanza con la madre Zafer? E poi ancora Message from Mom, la serie tedesca agrodolce con sfumature comedy che si concentra sui membri della famiglia May, affrontando in maniera originale il tema della perdita. Ma non è tutto, perché a luglio arrivano in esclusiva i nuovi episodi di Davos, la serie basata sulla storia vera dell'infermiera Johanna Gabathuler; mentre Julia De Nunez veste i panni di Brigitte Bardot per ripercorrere la vita dell'icona sexy di un'intera generazione.

Le serie tv da vedere gratis su Mediaset Infinity

Nei pomeriggi di Canale 5 e on demand su Mediaset Infinity saranno disponibili i nuovi episodi de La Promessa: jana e Curro hanno ritrovato Ramona, l'unica che davvero può rivelare la verità sui loro genitori. La domestica, però, deve anche misurarsi con l'impossibile amore provato per Manuel, mentre il fratello non ha intenzione di separarsi da Martina. Nel catalogo di Mediaset Infinity sono disponibili anche i nuovi episodi di If You Love, per vivere gli incroci tra i due protagonisti Ates e Leyla, mentre è possibile rivedere tutti gli episodi di My home my destiny, tratta da un romanzo basato su una vicenda realmente accaduta. Ogni settimana arriva sulla piattaforma anche un nuovo episodio di 2046, il talk semiserio e a tratti dissacrante in cui Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli, a bordo di un'astronave, parlano del futuro del pianeta e intervistano ospiti nazionali e internazionali su temi di attualità, sostenibilità, innovazione, costume e società. Risate a non finire anche con le nuove puntate di Zelig Lab, con Davide Paniate pronto ad accogliere sul palco dello storico teatro di viale Monza, a Milano, i migliori comici emergenti.

Mediaset Infinity: scopri tutto il catalogo

La proposta di Mediaset Infinity non finisce qui, perché il catalogo si aggiorna costantemente: non perderti il meglio dei programmi tv, del cinema, delle fiction e serie tv, dei documentari, dei titoli nella categoria Kids.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE