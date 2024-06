Tutti gli episodi di Message from Mom sono disponibili dal 26 giugno, gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Qui sopra è possibile vedere la prima puntata integrale in italiano.

Il family drama affronta in maniera originale il tema della perdita, alternando i racconti degli sforzi per andare avanti nel presente, ai retroscena del passato di una famiglia solo apparentemente perfetta.

Message from Mom - La trama

Claudia Rieschel (Barbara Stolzmann), Mathilda Smidt (Lisa May), Golo Euler (Tobias May) e Matteo Hilterscheid (Leon May) in Message from Mom

Al centro di questa serie agrodolce con sfumature comedy, si trovano i membri della Famiglia May, o almeno la maggior parte di loro.

Mamma Elli è infatti deceduta recentemente e, non volendo abbandonare la famiglia a sé stessa, né essere dimenticata, ha lasciato numerosi videomessaggi con consigli pratici e utili per il marito Tobias e per i loro tre figli: Lennart, Lisa e Leon.

Nonostante questi video postumi possano offrire conforto a Tobias e ai ragazzi, la costante presenza digitale di Elli finisce per interferire nella loro vita quotidiana, portando al caos totale.

Tra adolescenti ribelli, una suocera invadente e il desiderio di un bambino di cinque anni di raggiungere la madre in Paradiso, Tobias proverà a gestire la quotidianità della sua famiglia cercando aiuto in Katrin, la migliore amica di Elli, e in Nadja, operatrice di una hotline erotica alla quale si è iscritto per errore.

Message from Mom - Il cast

Jessica Ginkel interpreta la deceduta Elli May. Golo Euler è nei panni del marito Tobias May. I figli Lisa May, Lennart May e Leon May, sono interpretati rispettivamente da Mathilda Smidt, Luke Matt Röntgen e Matteo Hilterscheid.

Claudia Rieschel interpreta Barbara Stolzmann. Julia Goldberg è nel ruolo di Yasmin Nabavi e Marlene Morreis è Katrin Klein.

