Liliana Resinovich, parla Claudio Sterpin: "Il terzo uomo? Una storia di 40 anni fa"

Il caso di Liliana Resinovich, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 nel parco dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste, torna al centro di Pomeriggio Cinque News. In collegamento con Alessandra Viero, parla Claudio Sterpin, l'amico di Lilly.

Nel corso della diretta, Sterpin commenta la pista investigativa relativa a un presunto "terzo uomo", di cui Lilly avrebbe parlato in passato: "È una bufala pazzesca perché tutti questi fatti a me li ha raccontati lei, per cui non era una confessione. Chiacchierando mi ha detto che aveva una avuto una storia, ma stiamo parlando di 40 anni fa, che cavolo di importanza può avere una relazione, eventualmente se c'era, di 40 anni fa? Allora possono andare all'asilo a cercare il compagno di banco, ma è ridicolo il fatto di cercare un terzo uomo in questa vicenda datata 40 anni fa".

Claudio Sterpin parla a Pomeriggio Cinque News

Sterpin spiega che non conosce personalmente quest’uomo, un farmacista, e di non aver dato peso al racconto di Lilly. A domanda diretta sulla possibilità di un riavvicinamento recente con questo presunto terzo uomo, Sterpin risponde: "Secondo me è finita. Se lei me ne ha parlato evidentemente era chiuso e sepolto".

E aggiunge: "Ci facevamo reciproche confidenze sul nostro trascorso l'uno rispetto all'altro. Io le ho raccontato due storie delle mie, lei mi ha raccontato una delle sue, ma senza remore, senza nessun fine".

