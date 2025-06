Nel giorno dell'incidente probatorio di Claudio Sterpin, Pomeriggio Cinque News torna sul caso di Liliana Resinovich, la donna di cui si sono perse le tracce il 14 dicembre 2021 e il cui corpo è stato ritrovato il 5 gennaio 2022 nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste.

In collegamento in diretta da Trieste insieme al suo avvocato, parla ai microfoni della trasmissione condotta da Alessandra Viero proprio Claudio Sterpin, che coglie l'occasione di rispondere alle recenti dichiarazioni fatte da Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich. Secondo quanto sostenuto dall'amico speciale di Lilly, Sebastiano avrebbe dichiarato che Sterpin avrebbe mancato di rispetto alla donna dicendo che l'amore si può fare anche con le mani.

"Ha travisato quello che ho ripetuto più e più volte - dice Claudio Sterpin ai microfoni di Pomeriggio Cinque News - ovvero il fatto di come io e Liliana facevamo l'amore: a tavola, tenendoci per le mani, con le mani sopra la tavola, dopo aver pranzato, guardandoci negli occhi, minuti su minuti ripetendoci 'ciao amore'. Quello era il nostro modo di fare l'amore, tenendoci per mano. L'intendimento che avevamo tra di noi era tenerci per mano, guardarci negli occhi e ripeterci 100 volte 'ciao amore'. Quello era l'amore che provavamo".

Claudio Sterpin continua il suo intervento dicendo: "Sebastiano spiava Liliana da tanto tempo, da mesi, forse persino da anni, e sapeva tutto di noi, tutto". L'amico speciale di Liliana Resinovich conclude dichiarando: "Sebastiano manca di tatto: accusa me di mancare di rispetto a Liliana, ma è lui il primo a mancarle di rispetto dicendo che io avrei detto che l'amore si può fare con le mani".

I messaggi di Liliana Resinovich e Claudio Sterpin

Nel corso della puntata di venerdì 20 giugno di Pomeriggio Cinque News sono stati mostrati alcuni messaggi inediti tra Liliana Resinovich e Claudio Sterpin risalenti al 12 dicembre 2021, due giorni prima della scomparsa della donna. "Perché ti voglio bene", scrive in un messaggio Liliana inviando una foto a Claudio e poi aggiunge in un altro messaggio, "In relax pensando a domani".

I messaggi tra i due sono caratterizzati da un codice di lettere e numeri attraverso il quale i due avrebbero potuto comunicare i loro sentimenti. Nel giorno della scomparsa di Liliana, Claudio Sterpin le avrebbe mandato un messaggio: "Camb (Ciao amore mio buongiorno)".

