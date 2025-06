Potrebbe arrivare una svolta nel caso di Liliana Resinovich, la donna di cui si sono perse le tracce il 14 dicembre 2021 e il cui corpo è stato ritrovato il 5 gennaio 2022 nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste.

Gli inquirenti stanno analizzando cinque hard disk di Sebastiano Visintin, il marito di Liliana attualmente iscritto nel registro degli indagati . All’interno delle memorie esterne, si troverebbero alcune foto di Liliana insieme a Claudio Sterpin, l'amico speciale di Lilly

A Pomeriggio Cinque News vengono mostrati alcuni messaggi inediti tra Liliana Resinovich e Claudio Sterpin risalenti al 12 dicembre 2021, due giorni prima della scomparsa della donna.

"Perché ti voglio bene", scrive in un messaggio Liliana inviando una foto a Claudio e poi aggiunge in un altro messaggio, "In relax pensando a domani".

I messaggi tra i due sono caratterizzati da un codice di lettere e numeri attraverso il quale i due avrebbero potuto comunicare i loro sentimenti.

Nel giorno della scomparsa di Liliana, Claudio Sterpin le avrebbe mandato un messaggio: "Camb (Ciao amore mio buongiorno)".

"Il codice dà un’idea della confidenza e dell’idea di voler nascondere qualcosa", dichiara Giuseppe Brindisi riguardo il linguaggio dei messaggi.

La cugina di Liliana Resinovich critica Sebastiano Visintin

A Pomeriggio Cinque News, Silvia Radin, la cugina di Lilly, aveva espresso il suo punto di vista su Sebastiano Visintin: "Lui ha sempre remato contro dal primo giorno. I suoi atteggiamenti quando Liliana era ancora scomparsa non erano gli atteggiamenti di chi sta aspettando il ritorno della moglie. Sebastiano non ha mai avuto un pensiero per noi. È stato lui che ha confezionato tutto questo marasma che porta a far credere che lui sia il colpevole". "Proprio in prossimità della scomparsa di Lilly, Sebastiano non ha mai fatto niente per cercarla. Lui è venuto qua 4 o 5 volte ma soltanto per capire, secondo me, se sapevo qualcosa di Claudio o qualcos'altro. Quando veniva qua non mi ha mai detto una parola", aveva aggiunto la cugina di Liliana.

