Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di martedì 19 agosto, Cruz esige che Jana rompa definitivamente qualsiasi legame con i membri della servitù.

La Promessa, le anticipazioni del 19 agosto

Curro racconta a Martina tutta la verità sulle sue origini: Alonso è suo padre e Jana è sua sorella. La ragazza è sconvolta, ma per il bene di sua cugina Catalina, decide di non pensarci troppo e di godersi il momento. Marcelo racconta a Teresa di aver visto un testimone del suo crimine a La Promessa, mentre Ricardo confida a Romulo il vero legame di parentela tra di loro e concordano di non dire nulla.

