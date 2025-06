Alessandra Viero è la nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque News

Da lunedì 9 giugno, Alessandra Viero sarà la nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque News.

L’annuncio è arrivato durante l’ultima puntata condotta da Myrta Merlino, che ha fatto l'in bocca al lupo alla collega: "Io voglio dirlo a voi a casa: sono molto contenta perché so di lasciarvi in buone mani, con una collega brava, preparata e che ci metterà tutto il cuore a fare questa estate insieme a voi, raccontandovi la realtà come va raccontata: con onestà e rigore. Quindi Ale, in bocca al lupo davvero".

Alessandra Viero: chi è, anni, carriera,

Classe 1981, Alessandra Viero ha 44 anni ed è una giornalista e conduttrice tv. Dopo essersi laureata in giurisprudenza ed essere diventata giornalista professionista nel 2006, Alessandra Viero ha iniziato una brillante carriera televisiva.

Alessandra Viero ha lavorato in numerose trasmissioni Mediaset come come Studio Aperto, Controcorrente, Segreti e Delitti e Quarto Grado, programma che conduce anche nel 2025 accanto a Gianluigi Nuzzi.

