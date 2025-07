Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da giovedì 3 luglio in streaming su Mediaset Infinity, Ilgaz affronta affronta Rafet e gli chiede spiegazioni sul motivo per cui ha tolto la sorveglianza alla villa. Un nuovo episodio di Segreti di famiglia viene pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 3 luglio

Eren avvisa Ilgaz che Goksu e Anil hanno delle notizie da comunicare. I due hanno confrontato i resti di tessuto trovato nelle ossa dei cadaveri più vecchi e corrispondono perfettamente agli abiti indossati da Neva e dal secondo gruppo di vittime, tutti confezionati e messi in vendita nel 2010.

