Segreti di Famiglia, la nuova serie turca prossimamente su Canale 5

Prossimamente su Canale 5 andrà in onda Segreti di Famiglia, la nuova serie televisiva turca con protagonisti Pınar Deniz e Kaan Urgancıoğlu, già noto in Italia per aver vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nella serie Endless Love.

Segreti di famiglia - la trama

La serie si sofferma sulla vita del rispettato procuratore Ilgaz Kaya (Kaan Urgancıoğlu), che ha appreso dal padre poliziotto principi come l'onestà e l'onore. Il suo vissuto si intreccia con quella di un'avvocata un po' spregiudicata, Ceylin Erguvan (Pınar Deniz), che non si ferma davanti a nulla ed è avversa alle regole. Ma la verità non è mai bianca o nera, e uniranno le loro forze per risolvere un complicato caso di omicidio, che riserverà numerose sorprese.

Segreti di famiglia - quando va in onda

Segreti di Famiglia sarà disponibile prossimamente su Canale 5 in prima visione assoluta e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

