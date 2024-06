A giugno il catalogo di Mediaset Infinity si arricchisce di nuovi titoli esclusivi tra serie tv, reality e talent, programmi d'intrattenimento e la magia del grande calcio, con l'attesissima finale della Champions League. Dopo lo straordinario successo di Terra Amara, il catalogo di Mediaset Infinity si arricchisce di nuove serie televisive turche. Dal 3 giugno sulla piattaforma on demand prende il via If You Love, con un nuovo episodio in esclusiva ogni giorno. Su Canale 5 spazio invece a Segreti di Famiglia, la dizi con Kaan Urgancıoğlu - già noto per aver interpretato Emir Kozcuoğlu in Endless Love - e La rosa della vendetta, che vede protagonista l'attore Murat Unalmis, l'indimenticato Demir Yaman di Terra Amara. Cresce l'attesa per il ritorno di Temptation Island, con nuove coppie pronte a mettersi alla prova grazie all'ormai famoso viaggio nei sentimenti per scoprire se il percorso intrapreso è al capolinea oppure se ha ancora romantiche pagine da scrivere. Giugno sarà anche il mese che aprirà le porte alla terza stagione di Sissi, la serie che narra le vicende dell'iconica principessa interpretata dall'attrice Dominique Devenport. Infine l'ultimo atto della Champions League, con la finale di Wembley tra Borussia Dortmund e Real Madrid, in programma sabato 1 giugno alle ore 21, in diretta su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity. Chi alzerà la celebre coppa dalle grande orecchie?

Mediaset Infinity, cosa vedere gratis a giugno: le novità

Dopo vicissitudini, scontri, amori turbolenti, bugie e vendette, l'8 giugno andrà in onda l'ultima puntata di Terra Amara, che svelerà una volta per tutte le sorti di Zuleyha e degli altri personaggi protagonisti dell'ormai iconica serie televisiva. In Endless Love prosegue invece lo scontro ad alta tensione tra Kemal Soydere ed Emir Kozcuoğlu, sempre più determinati ad avere la meglio sul proprio rivale. Clima ben diverso in Everywhere I go - Coincidenze d'amore, con Demir e Selin costretti a fare i conti con le continue incomprensioni che ostacolano la loro relazione. L'episodio conclusivo sarà disponibile mercoledì 12 giugno in esclusiva su Mediaset Infinity. A partire dal 3 giugno, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in esclusiva su Mediaset Infinity sarà disponibile un nuovo episodio di If You Love, la dizi con Kerem Bursin, conosciuto per il ruolo di Serkan Bolat in Love is in the Air. La serie si focalizza sulle vite di Ateş Arcalı e di Leyla Kökdal, destinate a incrociarsi in modo del tutto inaspettato. Kaan Urgancıoğlu, l'attore che si è fatto già conoscere nel ruolo di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, veste i panni di Ilgaz Kaya, il procuratore protagonista della serie Segreti di Famiglia. La sua etica dovrà fare i conti con la determinazione dell'avvocata Ceylin Erguvan (Pınar Deniz), pronta a tutto per risolvere un delicato caso di omicidio. Scenario completamente diverso per La rosa della vendetta, che si focalizza su Gülcemal, che dopo aver vendicato l'addio della madre avrà modo di cambiare per sempre la sua vita quando conoscerà Deva Nakkaşoğlu. Nel ruolo del protagonista, ritroviamo Murat Ünalmış, l'attore turco che ha vestito i panni di Demir Yaman in Terra Amara. Michelle Hunziker guida invece le nuove puntate di Io canto family, il talent show in cui le famiglie mettono in mostra le loro doti canore con l'obiettivo di ottenere il miglior punteggio dai giurati e dal pubblico. Chi vincerà?

Le serie tv da vedere gratis su Mediaset Infinity

Nei pomeriggi di Canale 5 e on demand su Mediaset Infinity saranno disponibili i nuovi episodi de La Promessa: Jana è chiamata a destreggiarsi tra le indagini che riguardano il suo passato e i rapporti con i componenti della tenuta, mentre Maria dovrà decidere se avvicinarsi a Lope oppure se dare una seconda possibilità alla relazione con Salvador. Nel catalogo è disponibile anche la stagione completa di Unità Speciale Scomparsi, dove l'ispettore Sonia Ledesma (Michelle Calvó) è impegnata a risolvere i casi più complessi insieme ai suoi colleghi Rodrigo, Sebas, Azhar e l'ispettore capo Santiago Abad. Spazio anche a My home my destiny, con tutti gli episodi disponibili gratuitamente per rivivere le vicende di Zeynep, ispirate a vicende realmente accadute. E poi ancora 4 mamme per un delitto, la serie spagnola interamente disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity. Mayte, Virginia, Amparo e Lourdes rimangono coinvolte nella morte accidentale di Elvira e per paura di essere scoperte e arrestate decidono di nascondere il cadavere. Non hanno, però, fatto i conti con una testimone che ha visto tutto riprendendole con una telecamera e che è pronta a ricattarle con una richiesta assurda.

Mediaset Infinity: scopri tutto il catalogo

La proposta di Mediaset Infinity non finisce qui, perché il catalogo si aggiorna costantemente: non perderti il meglio dei programmi tv, del cinema, delle fiction e serie tv, dei documentari, dei titoli nella categoria Kids.

