La nuova serie spagnola 4 Mamme per un delitto (Señoras del (h)AMPA) arriva gratis e in esclusiva streaming su Mediaset Infinity a partire dal 3 aprile. Prodotta nel 2019 da Telecinco in collaborazione con Producciones Mandarina, la fiction è creata e diretta da Carlos del Hoyo e Abril Zamora e si concentra su una catena di bugie, fughe e rapimenti che coinvolge le donne protagoniste.

4 Mamme per un delitto - La trama

Durante una serata organizzata per la dimostrazione di un robot da cucina Mayte, Virginia, Amparo e Lourdes rimangono coinvolte nella morte accidentale di Elvira. Per paura di essere scoperte e arrestate decidono di nascondere il cadavere, ma non hanno fatto i conti con una testimone che ha visto tutto riprendendole con una telecamera e le ricatta con una richiesta assurda: non dirà nulla se elimineranno anche sua madre. È solo l'inizio di una spirale fatta di bugie, fughe e rapimenti, in salsa ros(s)a. Riusciranno a farla franca?

4 Mamme per un delitto - Il cast

Tra le protagoniste di 4 Mamme per un delitto troviamo Malena Alterio e Mamen García, che interpretano rispettivamente Lourdes Sanguino e Amparo Peláez; mentre Toni Acosta, già conosciuta nel ruolo di Jacinta "JoJo" Jiménez in Paso adelante, veste i panni di Mayte Soldevilla. Nuria Herrero, apparso anche nella quarta stagione di Madri - Una vita d'amore, qui presta il volto a Virginia Torres. L'attrice Ainhoa Santamaría, già impegnata in La casa di carta ed Élite, interpreta Anabel Sorolla, mentre Pilar Castro è Belinda Chamorro.

Il cofanetto completo con tutte le puntate di 4 Mamme per un delitto sarà disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity a partire dal 3 aprile.

