Innocence, il riassunto delle puntate del 26 e 27 luglio

I momenti più importanti degli episodi della serie turca Innocence andati in onda il 26 e 27 luglio su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Negli episodi 5 e 6 della nuova serie turca Innocence andati in onda sabato 26 e domenica 27 luglio e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Hale vuole convincere Irem a sposare suo figlio Ilker in carcere.

Ilker e Irem si sposano in prigione e la notizia si diffonde sui media. Ela riprende conoscenza ed esce dalla terapia intensiva.

Attraverso un flashback, scopriamo che, mesi prima, Ilker aveva fatto nascondere Ela in casa all'arrivo di Irem. Irem aveva poi organizzato un incontro con Ilker e Ela durante il quale l'uomo aveva negato completamente una relazione con la ragazza.

In ospedale, Ela apre gli occhi, ma si rifiuta di parlare. Banu fa firmare a Timur una richiesta di dimissioni dal Gruppo Ilgaz.

Arriva il giorno della prima udienza ed Ela e Ilker si rivedono in tribunale.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Innocence andate in onda il 26 e 27 luglio su Canale 5.

