Nel mese di aprile il catalogo di Mediaset Infinity si arricchisce di tanti nuovi titoli da non perdere tra serie tv in esclusiva, reality e talent, show d'intrattenimento e le emozioni del grande calcio con le sfide della Coppa Italia e della Champions League. Il conto alla rovescia sta per terminare e l'8 aprile su Canale 5 prende finalmente il via la nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Al timone del reality ci sarà Vladimir Luxuria, affiancata da una coppia inedita di opinionisti composta da Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Su Italia 1 sta per tornare La pupa e il secchione, con Enrico Papi nel ruolo di presentatore mentre la giuria sarà composta da Paola Barale, Aldo Montano e Candida Morvillo. Come se la caveranno i nuovi concorrenti? Ampio spazio anche alle serie tv, con i nuovi episodi di Endless Love, Everywhere I go - Coincidenze d'amore e della spagnola 4 mamme per un delitto.

Mediaset Infinity, cosa vedere gratis ad aprile: le novità

Terminato il Grande Fratello, vinto da Perla Vatiero, l'8 aprile su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity prende il via la nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Tante le novità in arrivo, a partire dai volti del programma. Dopo l'esperienza come naufraga e quella come opinionista, Vladimir Luxuria è chiamata alla conduzione del programma. In studio sarà accompagnata dai commenti di Sonia Bruganelli e Dario Maltese, mentre l'inviata in Honduras sarà Elenoire Casalegno. Il 10 aprile su Italia 1, invece, è atteso il grande ritorno de La Pupa e il Secchione, con Enrico Papi pronto a mettere alla prova i nuovi concorrenti del programma, sotto la guida attenda della giuria composta da Paola Barale, Aldo Montano e Candida Morvillo. Sfide che proseguono anche nello studio di Amici, con i ragazzi della scuola di Maria De Filippi pronti a esibirsi durante il Serale per inseguire il proprio sogno. Riflettori puntati anche su due grandi fiction che nell'ultima settimana di marzo hanno preso il via su Canale 5. Il mercoledì in prima serata proseguono le vicende di Vanina Guarrasi, la protagonista di Vanina - Un vicequestore a Catania, interpretata dall'attrice Giusy Buscemi. La protagonista della serie si trova alle prese con un intricato caso da risolvere, ma anche con alcune questioni sentimentali che potrebbero metterla a dura prova. Il venerdì in prima serata tocca invece a Se potessi dirti addio, fiction con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik sotto la direzione di Simona Izzo e Ricky Tognazzi. A un anno di distanza dalla misteriosa morte del marito Lorenzo, la neuropsichiatra Elena torna a lavorare in ospedale . Qui, le viene assegnato il caso del "Paziente 13", un uomo che non ricorda nulla del suo passato. La dottoressa riuscirà a sciogliere i misteri irrisolti?

I film e le serie tv da vedere gratis su Mediaset Infinity

In esclusiva streaming su Mediaset Infinity saranno disponibili i nuovi episodi di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), la commedia turca che vede protagonisti gli attori Furkan Andic e Aybüke Pusat, con quest'ultima già nota in Italia grazie al ruolo di Güneş in Dreams and Realities. Continuano a tenere con il fiato sospeso le vicende di Nihan e Kemal, i protagonisti di Endless Love (Kara Sevda). La fiction, disponibile on demand e nei pomeriggi di Canale 5 dal lunedì al sabato, è stata trasmessa in oltre 110 Paesi in tutto il mondo, conquistando anche diversi riconoscimenti internazionali. E poi ancora 4 mamme per un delitto, la serie spagnola interamente disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity a partire dal 3 aprile. Mayte, Virginia, Amparo e Lourdes rimangono coinvolte nella morte accidentale di Elvira e per paura di essere scoperte e arrestate decidono di nascondere il cadavere. Non hanno, però, fatto i conti con una testimone che ha visto tutto riprendendole con una telecamera e che è pronta a ricattarle con una richiesta assurda.

Infine, da non perdere gli appuntamenti con le nuove sfide calcistiche della Coppa Italia e della Champions League, che si avvicinano alle battute conclusive della stagione.

Mediaset Infinity: scopri tutto il catalogo

La proposta di Mediaset Infinity non finisce qui, perché il catalogo si aggiorna costantemente: non perderti il meglio dei programmi tv, del cinema, delle fiction e serie tv, dei documentari, dei titoli nella categoria Kids.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE