L'attrice Giusy Buscemi è la protagonista della nuova serie in onda su Canale 5 dal 27 marzo, Vanina - Un vicequestore a Catania.

L'infanzia di Giusy Buscemi e Miss Italia

Nata a Mazara del Vallo (Trapani) nel 1993, Giusy Buscemi cresce a Menfi - in provincia di Agrigento - e raggiunge la notorietà grazie al titolo di Miss Italia attribuitole nel 2012. Nello stesso periodo emerge anche come attrice, prendendo parte prima al film Baci Salati di Antonio Zeta e poco dopo a Nero infinito, con la regia di Giorgio Bruno. "Esattamente dieci anni fa, un evento che ha cambiato tante cose nella mia vita - aveva scritto su Instagram in occasione del decimo anniversario dalla proclamazione di Miss Italia - Guardo con tanta tenerezza quella ragazza che, piena di sogni, si è lasciata condurre per mano. Tanti sogni che con fatica si sono realizzati, tanti altri invece che sono proprio mutati". E ancora: "Se c'è una cosa che ho maturato in questi dieci anni, è che la vera bellezza scaturisce dall'essere sempre fedeli a sé stessi. Se c'è un modo per esprimere la vera bellezza, è capire quali sono i doni che ciascuno di noi ha, proteggerli e farli fiorire".

Il matrimonio e la maternità

Mentre la sua carriera prosegue tra pellicole cinematografiche e serie tv, sul set di Don Matteo conosce anche il regista Jan Maria Michelini, con cui darà vita a un'intensa storia d'amore. "L'ho conosciuto a una serata benefica presentata da Fabrizio Frizzi, che ricorre spesso nella mia vita. È stato lui a incoronarmi Miss Italia, il concorso che mi ha aperto mille strade professionali, ed è stato lui a farmi conoscere Jan, l'uomo della mia vita, il papà dei miei figli - aveva rivelato l'attrice a Tv Sorrisi e Canzoni - So che Fabrizio mi voleva bene. È stato il mio portafortuna". Dopo l'incontro del 2014, i due convolano a nozze il 13 maggio 2017 nella Basilica Santa Maria In Trastevere di Roma. Un anno dopo nasce la loro primogenita Caterina Maria, quindi nel 2019 nasce Pietro Maria. Infine, il 31 luglio 2022 la coppia ha accolto il terzo figlio Elia Maria.

instagram_@giusybuscemii

"Mi sono sposata a 24 anni perché a un certo punto ho sentito dentro di me la chiamata del matrimonio. Ho capito che veniva prima quello e poi tutto il resto, anche se ho sempre desiderato un marito e dei figli - aveva raccontato Giusy Buscemi a Vanity Fair - È stata una scelta del tutto consapevole, fatta con grande gioia e pace. Certe decisioni devono essere vissute giorno per giorno, crescendo sempre di più". Mentre a Verissimo aveva parlato del suo desiderio di maternità: "Quando sono diventata mamma, tante delle mie amiche mi hanno presa un po' per matta. Credo che derivi anche da una consapevolezza. Posticipare la scelta di diventare mamma è comunque una scelta".

La carriera come attrice

Nel 2015 Giusy Buscemi prende parte alla terza stagione della serie Un passo dal cielo, dove interpreta Manuela Nappi; per poi proseguire la sua carriera tra La dama velata, Il giovane Montalbano, e Il paradiso delle signore. Nel 2016 l'attrice è impegnata nella serie anglo-italiana I Medici - dove recitano anche Alessandro Preziosi e Miriam Leone - e diventa protagonista della miniserie C'era una volta Studio Uno, dove presta il volto alla ballerina Elena Cecere. Nel 2017 l'attrice interpreta il ruolo della giornalista Alice Gentili nei film Smetto quando voglio - Masterclass e Smetto quando voglio - Ad honorem, per poi recitare l'anno seguente nel film Arrivano i prof, nel quale veste i panni della professoressa di latino Maria Antonia De Maria.

Il 2021 vede il ritorno di Giusy Buscemi sul set dopo il lockdown, con Un passo dal cielo - I Guardiani. "È stato emozionante tornare a lavorare girando in posti in cui avevo lasciato il cuore, e per dare voce e volto a un personaggio che sentivo di aver lasciato un po' in sospeso - aveva raccontato a GQ - Ed è stato bello farlo proprio in un momento di rinascita per tutti; ritrovarsi finalmente all'aperto, per di più in queste meravigliose montagne patrimonio dell'Unesco, è stato un privilegio pazzesco, e ho avuto la fortuna di condividere questa esperienza con la mia famiglia, che per il periodo delle riprese mi ha seguito fin lì". La carriera prosegue, quindi, con l'esperienza nella seconda stagione della serie Doc - Nelle tue mani, dove veste i panni della psicologa Lucia Ferrari. Il 2024 vede Giusy Buscemi tornare sul set per Vanina - Un vicequestore a Catania, dove i casi da risolvere si intrecciano con la vita privata della protagonista.

La laurea in Letteratura, Musica e Spettacolo

Giusy Buscemi ha sempre portato avanti il suo percorso di studi e a gennaio 2023 si è laureata in Letteratura, Musica e Spettacolo corso della facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università La Sapienza di Roma.

"Una triennale in dieci anni non è un grande traguardo, eppure io non sono mai stata così felice come oggi, che si chiude un cerchio importante della vita - Aveva scritto su Instagram per celebrare il traguardo - A tutte le volte in cui ho pensato di mollare, a tutta la vita che è passata tra un esame e l'altro, alle volte che andava bene anche se non era il voto che avevo immaginato, perché alla fine la cosa più importante è quello che è rimasto"

E ancora: "Grazie Sapienza, mi hai insegnato tante cose, forse più su di me che sul mondo. Avevo iniziato solo per prendere questo pezzo di carta e poi ho capito, strada facendo, che era molto di più... era gioia di sapere, incontri di vite, perseveranza, amore per i propri limiti e ancora tanta perseveranza".

