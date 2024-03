Mercoledì 27 marzo, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie Vanina - Un vicequestore a Catania, che vede protagonista Giusy Buscemi, con la partecipazione di Giorgio Marchesi. La serie è tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia ed è diretta da Davide Marengo.

Di seguito, scopriamo tutto quello che c'è da sapere su Vanina: dalla trama al cast fino alle location della nuova serie di Canale 5.

Vanina - Un vicequestore a Catania: trama e cast

La vita di Vanina (Giusy Buscemi) è stata profondamente segnata dalla morte del padre, l’ispettore Giovanni Guarrasi, ucciso da un commando mafioso quando lei aveva solo quattordici anni. Da allora il suo unico pensiero è stato diventare poliziotta, arrestare i colpevoli dell’omicidio e lottare contro la mafia.

E così è stato: dopo una brillante carriera nell’Antimafia di Palermo, qualcosa si rompe e Vanina decide di trasferirsi a Catania. Alla Mobile di Catania, dove è diventata capo della Omicidi, Vanina ha trovato una nuova squadra con cui ha raggiunto rapidamente un ottimo affiatamento: il “Grande Capo” Tito Macchia (Orlando Cinque), l’ispettore capo Carmelo Spanò (Claudio Castrogiovanni), l'ispettrice Marta Bonazzoli (Paola Giannini), l’impacciato e goffo sovrintendente Mimmo Nunnari (Giulio Della Monica), il giovane agente Salvatore Lo Faro (Danilo Arena).

Vanina fa anche la conoscenza di un medico affascinante e simpatico, Manfredi Monterreale (Corrado Fortuna).

Vanina - Un vicequestore a Catania: trama, cast e anticipazioni

Vanina - Un vicequestore a Catania: anticipazioni

Nella prima puntata di Vanina - Un vicequestore a Catania dal titolo Il Re del gelato, nella più rinomata gelateria di Catania, avviene uno strano “tentato avvelenamento”: qualcuno ha contaminato il gelato con delle pillole e i malcapitati sono stati portati in ospedale.

Per fortuna le pillole risultano essere innocue, e dunque tutto fa pensare che sia stato solo uno scherzo o un dispetto ad Agostino Lomonaco, il ricchissimo proprietario del Re del gelato. Ma Vanina intuisce che non è stata una semplice babbiata: dietro deve esserci qualcosa.

E, infatti, il giorno successivo “Il re del gelato” Agostino Lomonaco viene trovato morto all’interno del suo ufficio, è stato assassinato.

Vanina - Un vicequestore a Catania: la nuova serie di Canale 5

Vanina - Un vicequestore a Catania: dove è stato girato

Uno dei protagonisti della serie è la sua ambientazione principale: Catania. Il regista Davide Marengo racconta lo studio e l'importanza delle location nella serie: "Sono molto legato alla Sicilia e l’idea di entrare in intimità con una città affascinante come Catania mi ha dato una spinta in più. Grazie ai romanzi di Cristina Cassar Scalia, ambientati proprio a Catania e che calano le sue storie in ambientazioni reali e quotidiane, abbiamo potuto esplorare luoghi noti e meno noti, scoprire strade, locali, persone, colori, odori, scorci che a prima visita possono sfuggire e che invece vale la pena conoscere".

"Insieme alla protagonista della serie Giusy Buscemi, i suoi compagni di set e tutta la troupe abbiamo esplorato Catania imparando a muoverci in questa città che sembra non dormire mai. È una città complessa Catania, chiara e scura, apparentemente ferma nel tempo, piena di contraddizioni che abbiamo voluto raccontare con rispetto e ammirazione, una città che affascina e ti resta dentro", spiega Marengo.

Vanina - Un vicequestore a Catania: quante puntate sono

Vanina - Un vicequestore a Catania è una serie composta da 4 puntate da 100 minuti ciascuna.

In queste quattro puntate, seguiamo Vanina Guarrasi indagare quattro casi di omicidio originali e imprevedibili che hanno sempre a che fare con un passato misterioso che torna a visitare le vittime.

Vanina - Un vicequestore a Catania: quando va in onda

Quando va in onda la nuova serie di Canale 5 Vanina - Un vicequestore a Catania? La prima puntata di Vanina - Un vicequestore a Catania va in onda mercoledì 27 marzo in prima serata su Canale 5.

La serie sarà disponibile anche in streaming on demand su Mediaset Infinity dopo la diretta televisiva.

