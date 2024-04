Endless Love, le anticipazioni del 29 aprile

Endless Love (Kara Sevda) è la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

Nella puntata in onda lunedì 29 aprile, Emir e Galip si incontrano a casa della madre di Emir, che giace in un letto in stato di incoscienza da 25 anni. Galip si rifiuta di restituire le chiavette USB a suo figlio, dicendogli che userà ogni mezzo a sua disposizione per trovare la persona che lo sta ricattando. Kemal osserva da lontano la scena tra i due e dichiara a Nihan, con cui è al telefono, di essere determinato a impossessarsi delle chiavette per scoprire la verità sulla terribile notte che ha cambiato per sempre le loro vite. Si reca dunque in un quartiere poco raccomandabile e chiede, per concludere questa operazione, l'aiuto di Zehir. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

