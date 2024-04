Nella puntata di Terra amara andata in onda in prima serata venerdì 26 aprile su Canale 5, Hakan e Abdulkadir ricevono dei proiettili da parte di Hamran, così decidono di chiedere a Vahap di occuparsi di lui.

Fikret rintraccia Ali Riza, l'uomo che ha ucciso Fekeli per conto di Abdulkadir, e gli offre di prendersi cura della sua famiglia in cambio della confessione alle autorità, ma lui rifiuta. Anche gli uomini di Abdulkadir trovano Ali Riza; avrebbero il compito di ucciderlo, ma se lo fanno scappare.

Sermin si presenta alla villa di Colak e riesce a convincere le guardie a lasciarla entrare con la scusa di dover prendere dei vestiti per la figlia, quando in realtà prende una pistola.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 26 aprile. I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda il venerdì in prima serata e la domenica pomeriggio, alle 14.45, su Canale 5.

