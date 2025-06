La nuova puntata della seconda stagione di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda domenica 15 giugno dalle 15:30 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tradimento 2, le anticipazioni del 15 giugno

Serra insinua in Tolga il dubbio che la sera precedente, dopo aver alzato troppo il gomito, i due siano andati a letto insieme, dopodiché confessa ad Azra di aver rinchiuso Selin in un istituto psichiatrico. Mike, l'investigatore privato di Kadir Akinaslan, offre aiuto a Tarik per far scagionare Yesim e Umit dall'accusa di omicidio.

