Gaia e l'amore: "Sono single"

La cantante parla a Verissimo dell'amore oggi: "È da un po' che non ho una relazione"

Gaia parla a Verissimo dell'amore oggi. "L'amore è in segreteria in questo momento: ' Chiamo io chiami tu'", afferma la cantante, 27 anni, citando il suo brano.

Nonostante per Gaia l'amore sia molto importante, la cantante oggi afferma di essere single: "L'amore lo sento costantemente perché sono una persona che ama la vita, anche se è da un po' che non ho una relazione".

"Mi sto godendo la mia singletudine. Poi sto lavorando tanto", assicura la cantante, che però non nega di essere corteggiata: "Qualche chiamata arriva, ma poi non c'è il proseguimento: non si arriva mai all'incontro".