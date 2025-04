Helena Prestes: "Il mio ex violento mi ruppe il coccige"

Helena Prestes parla a Verissimo della sua relazione passata con un uomo violento. "Prima che partissi per la Fashion Week di Londra mi diede un calcio con cui mi ruppe il coccige. Mi ricordo che partii lo stesso perché dovevo lavorare, in aereo non riuscivo a sedermi, ho sfilato con il dolore", racconta la modella, 34 anni.

È stata l'amica Dayane Mello ad aiutare Helena Prestes in quel momento difficile: "È venuta da me e ha capito che non stavo bene. Prima di allora non avevo avuto il coraggio di parlarne con nessuno e lei mi ha fatto riflettere. Grazie a lei ho trovato il coraggio di lasciarlo, ma non l'ho mai denunciato". "Ho sofferto perché avevo grandi aspettative su questa storia", ammette la modella.