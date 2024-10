Loris Karius, le parole d'amore per la moglie Diletta Leotta

"Ciao Dily, voglio solo dirti che sono molto orgoglioso di te, di come gestisci tutto, l'equilibrio che hai tra lavoro e la vita a casa. Sei una grande mamma per nostra figlia Aria. Lei è molto fortunata ad averti": sono le dolci parole che Loris Karius ha pronunciato per la moglie in un videomessaggio mostrato a Verissimo.

"Lavori duramente, ma riesci a dedicare tempo e amore alla nostra bambina. Siamo davvero felici ad averti con noi. Siamo tutti orgogliosi di te. Non è sempre semplice, perché anche io viaggio molto, ma ce la stiamo cavando bene. Ti aspetto a casa più tardi", ha aggiunto il calciatore, che ha sposato la conduttrice a giugno del 2024.

"Loris non si apre molto, è uno che ascolta tanto, è molto silenzioso e poi ha dei momenti, come questo, in cui dimostra una dolcezza infinita", ha commentato Diletta Leotta le parole del marito.