La nuova puntata di Tradimento, andata in onda in prima serata il 13 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda in prima serata venerdì 13 giugno su Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento in prima serata, la trama del 13 giugno

Yesim e Umit vengono portati in cella con l'accusa di omicidio colposo. Sezai prende la difesa di Umit e Guzide quella di Yesim. Selin è disperata e vuole andare dalla famiglia originaria della bambina a chiedere perdono. Guzide riesce ad ottenere il rilascio di Yesim e Umit, in cambio di una cauzione esorbitante: 2 milioni e mezzo di lire turche a testa. Sezai paga la cauzione di Umit e Tarik quella di Yesim. Tolga continua a vegliare su Selin che non vuole uscire dalla camera della bambina. Per un imprevisto lavorativo è costretto ad andare via e chiede a Serra di controllare la sorella durante la sua assenza, ma Serra lascia Selin a casa da sola. Quando Tolga rincasa, trova macchie di sangue per terra e sui muri. Ipek scopre che suo padre ha deciso di fare da avvocato a Umit. Oylum va in montagna con Kahraman e Can e i tre vivono un'esperienza per la prima volta insieme come una vera famiglia. Tolga trova Selin nella camera della bambina mentre cerca di tagliarsi le vene per togliersi la vita.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE