I momenti più importanti degli episodi della serie turca Tradimento andati in onda il 13 giugno in prima serata su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Nei nuovi episodi della seconda stagione della serie turca Tradimento, in onda in prima serata venerdì 13 giugno su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Yesim e Umit sono convocati in udienza preliminare, dove il pubblico ministero chiede la conferma della detenzione preventiva.

Guzide riesce ad ottenere il rilascio dei due, in cambio di una cauzione esorbitante: 2 milioni e mezzo di lire turche a testa.

Tolga e Selin incontrano la famiglia della piccola Zeynep, per far loro le condoglianze.

Ipek scopre che suo padre sta facendo da avvocato a Umit e decide di andarsene di casa.

Guzide viene a sapere che è stata Ipek a cercare di ucciderla.

Selin tenta il suicidio ma viene fermata da Tolga.

Tradimento 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

