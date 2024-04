Nella prossima puntata di Beautiful, in onda domenica 28 aprile su Canale 5, Mentre è in corso un violento nubifragio, i vertici della Forrester (tranne Steffy) sono riuniti attorno ad un tavolo per decidere il destino di Thomas nell'azienda. Tutti concordano sul fatto che lui debba essere allontanato. Thomas arriva per ultimo, si difende, confessa di aver commesso un grave errore e chiede di avere un'altra possibilità. Nell'episodio che è stato trasmesso sabato 27 aprile, invece, Ridge racconta a Eric che Brooke e Taylor lo hanno entrambe lasciato e il padre gli propone di trascorrere il Natale a casa sua anche se Donna ha invitato le sue sorelle e quindi anche Brooke sarà presente. Le sorelle Logan, con Carter, Zende, Paris, Pam e Charlie, oltre a Hope, Liam e ai bambini, compreso Douglas, si ritrovano a casa di Eric per celebrare il Natale insieme. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

