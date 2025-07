La prossima puntata della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 18 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 18 luglio dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit, le anticipazioni del 18 luglio

Alihan in una scena di Forbidden Fruit

Zeynep e Alihan continuano a frequentarsi.

Tutto sembra andare per il meglio, ma durante una tranquilla serata a casa di lui, l'ex fidanzata di Alihan, Lal, arriva ubriaca e fa una scenata.

Nel mentre, Ender cerca di ottenere da Cigdem le foto compromettenti di Azra. Intanto, tra Zeynep e Alihan continuano ad esserci tensioni.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE