Özge Özpirinççi, l'attrice che veste i panni di Bahar nell'amata serie turca La forza di una donna, pubblica sui social alcune foto ricordo di una vacanza al mare trascorsa con il marito, il collega Burak Yamantürk, la figlia Mercan e alcuni amici. "Ricordi creati inconsapevolmente - scrive l'artista, 39 anni, nella didascalia che accompagna il carosello di scatti condivisi su Instagram - Ricordi che hanno la fortuna di esistere".

In La forza di una donna Özge Özpirinççi interpreta la protagonista Bahar Ceşmeli, coraggiosa donna e madre. La vita le riserva sfide difficili da affrontare. Vedova dopo la scomparsa del marito, Bahar affronta numerose difficoltà per l'amore dei figli. Come la protagonista della serie, anche Özge Özpirinççi è legatissima alla sua famiglia, formata dal marito Burak Yamantürk, 42 anni, attore turco sposato nel 2021, e dalla figlia Mercan, la cui nascita ha coronato il loro amore nel 2022.