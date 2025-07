Forbidden Fruit, la puntata del 17 luglio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit, andata in onda il 17 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) è andata in onda giovedì 17 luglio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit, la trama della puntata del 17 luglio

Zeynep e Alihan in una scena di Forbidden Fruit

Ender incontra Zerrin e Lila e rivela loro che Zeynep ha una relazione con Alihan.

Zerrin si precipita a casa del fratello e gli chiede di licenziare Zeynep.

Nel frattempo, Ender fa sapere a Lal che si vocifera di una relazione tra Alihan e la sua assistente.

Serdar continua a ricattare Yildiz. Insieme a Sengul, Yildiz architetta un piano per liberarsi di lui.

Halit, vedendo Yildiz sempre triste e preoccupata per la sua litigata con Zeynep, decide di andare a casa delle due ragazze e chiarire a Zeynep che sua sorella non è la causa del divorzio tra lui ed Ender. Caner ed Ender incontrano un ricco imprenditore, il signor Osman, per iniziare una collaborazione con lui, ma è presto chiaro che l'uomo ha un interesse più personale che professionale nei confronti della donna.

Yildiz conosce Alihan, durante un pranzo con la sorella Zeynep.

Intanto, Ender cerca nuovamente di incontrare il figlio Erim di nascosto, ma viene scoperta da Halit.

