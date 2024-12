Una poltrona per due, su Italia 1 il 24 dicembre

In occasione delle prossime festività, Mediaset propone un'offerta ricca e aperta a tutti generi dell'intrattenimento, garantendo anche spazio a informazione e approfondimento. Natale, Capodanno e tante altre giornate da trascorrere in famiglia, in compagnia di Canale 5, Italia 1 e Rete 4.

Canale 5

In prima serata: Martedì 24, serata-evento con Il Volo - Natale ad Agrigento Mercoledì 25, dall'Auditorium Conciliazione in Roma, Federica Panicucci presenta la 32° edizione del Concerto di Natale Giovedì 26 e venerdì 27, in prima visione esclusiva e assoluta, il film in due parti Il conte di Montecristo, con Pierre Niney e Pier Francesco Favino Sabato 28, speciale dedicato a Vasco Rossi e i suoi Magnifici 7 concerti a San Siro Martedì 31, da Catania, Federica Panicucci, con Fabio Rovazzi, conduce Capodanno in Musica. A seguire, in remake diretto da Steven Spielberg di West Side Story Mercoledì 1° gennaio, in seconda serata, in esclusiva assoluta, l'anteprima del film con Massimo Boldi A Capodanno tutti da me. Giovedì 2 gennaio, alle ore 20.00, dalla Kingdom Arena di Riyadh, in Arabia Saudita, la prima semifinale della Supercoppa Italiana, con Inter-Atalanta e, venerdì 3, la seconda semifinale con Juventus-Milan. Sabato 4, concerto-evento dei Pooh e il loro "Amici X sempre", con la partecipazione di Michelle Hunziker. Lunedì 6 gennaio, alle ore 20.00, l'attesa finale della Supercoppa. In day-time, Francesco Vecchi è alla guida di Mattino Cinque News e Dario Maltese conduce Pomeriggio Cinque News. Domenica 22 e 29 dicembre e 5 gennaio, infine, tre puntate speciali de L'Arca di Noè, la storica rubrica del Tg5.

Italia 1

Prima serata: martedì 24, l'immancabile appuntamento con lo stracult Una poltrona per due; mercoledì 25, il super-classico Miracolo nella 34ª strada giovedì 26, spazio all'amatissimo Mrs. Miracle - Una tata magica.

Rete 4

Access prime-time: Francesca Barra e Roberto Poletti, tutti i giorni sono impegnati con 4 di sera. Prima serata: Giuseppe Brindisi conduce Zona Bianca; il 25, serata all'insegna dell'amore grazie a Notting Hill e Love Actually. In day-time, dal lunedì al venerdì, appuntamento con Diario del Giorno.

Anche le reti tematiche Mediaset propongono una programmazione speciale.

Iris

Prima e seconda serata, Un Natale geniale. 24: La Teoria del Tutto + Creations. 25: L'uomo che vide l'Infinito + Genius. 26: Radioactive + Steve Jobs; 31, dalle ore 21.00, maratona Maghi a Capodanno, con The Prestige, Magic in the Moonlight, Miss Magic, Scoop.

20

Prima serata: 24, 25, 26, con la trilogia de Il Signore degli Anelli, in edizione integrale; 31, Capodanno a fumetti, con Watchmen, V per Vendetta, Kick - Ass 2, Wanted - Scegli il tuo destino.

Cine 34

Prima e seconda serata: 25, film Indovina chi viene a Natale?, seguito da uno speciale firmato da Enrico Vanzina e, in chiusura, uno dei tanti cult di Carlo Vanzina, Olé; 31, dalle ore 21.00, maratona Botti di Capodanno, con Febbre da cavallo - La Mandrakata, In questo mondo di ladri, II grande botto, Festa di Capodanno.

Twentyseven

Prima serata: 23, in prima visione (in chiaro), Natale a 8 Bit; 25, Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato; 26, La ricerca della Felicità, 27, Fred Claus - Un fratello sotto l'albero. 31: maratona American Night dicembre, con American Pie 2, American Pie - Il matrimonio e American Pie: ancora insieme.

Mediaset Italia 2

Prima serata: 26, Gremlins; 2 gennaio, Gremlins 2.

La5

Prima serata: 24, Il ritorno di Prancer - La renna di Babbo Natale; 25 Natale a Bramble House; 26 Tutti insieme inevitabilmente; 31, Mi sono perso il Natale; 1° gennaio, Christmas Wedding Runaway.

TopCrime

Prima serata: 24 e 25, maratona Crime Christmas, con gli episodi natalizi delle serie più amate. 24, Law & Order: SVU, Notte silenziosa e Law & Order: OG, L'episodio di Natale. 25, appuntamento con "Il Natale di Poirot".

Focus

Prima serata: 24: Slava - Storia di un lupo, prima visione assoluta; 25: Venezia - Uno sguardo dal cielo, prima visione assoluta; 26: Titanic: com'è potuto succedere?, prima visione assoluta; 31: Segreti sotterranei di Napoli e, a seguire, maratona Alieni: i casi riaperti; 6 gennaio, La storia dell'Universo.

