Una poltrona per due il 24 dicembre su Italia 1

Come da tradizione, Una poltrona per due torna in prima serata martedì 24 dicembre su Italia 1 e sarà disponibile in contemporanea streaming e on demand per sette giorni sul sito Mediaset Infinity.

Una poltrona per due: trama e cast

Ambientato nella Philadelphia degli anni Ottanta, il film segue le vicende di due persone con uno stile di vita totalmente opposto: da una parte Louis Winthorpe III, un agente di cambio in ascesa ed esponente della società più aristocratica e benestante, mentre dall'altra Billie Ray Valentine, un senzatetto imbroglione che mendica elemosina spacciandosi per un veterano di guerra. A invertire le loro vite ci penseranno due scommettitori, divertiti dall'idea di seguire due persone inserite in un contesto ben diverso da quello al quale erano abituati. Nel cast di Una poltrona per due Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis.

​Una poltrona per due: le curiosità

Nella commedia del 1988 Il principe cerca moglie, il personaggio interpretato da Eddie Murphy incontra Randolph e Mortimer Duke, ora costretti a vivere per le strade come barboni. Quando Winthorpe viene arrestato, il numero che riceve per la foto segnaletica (7474505B) è lo stesso che aveva Jake Blues, il personaggio interpretato da John Belushi in The Blues Brothers. Nell'episodio Lunga sfiga alla regina dei Simpson, Bart e Lisa, in preda al delirio da zuccheri, incontrano due nobiluomini che scommettono, così come Randolph e Mortimer, un dollaro sulla sorte dei ragazzi. La coppia composta da Dan Aykroyd ed Eddie Murphy ha reso celebre il film, ma non erano loro le prime scelte del regista John Landis: queste e altre curiosità nella clip proposta qui sopra.

