Miracolo nella 34esima strada va in onda mercoledì 25 dicembre, in prima serata su Italia 1, ma è possibile vederlo anche in contemporanea streaming grazie a Mediaset Infinity.

Miracolo nella 34esima strada, la trama del film con Richard Attenborough

A ridosso delle vacanze invernali un signore dai modi eleganti viene ingaggiato dai Grandi Magazzini Macy’s per impersonare Babbo Natale. Lui sostiene di chiamarsi Kris Kringle ma il suo stile sembra rivelare qualcos’altro, chiunque gli si avvicini è contagiato da un senso di gioia. L’unica persona che si ostina a mostrarsi diffidente nei suoi riguardi è il suo capo, Doris Walzer, che spinge sua figlia a non credere in Babbo Natale. Ma quando Kris viene accusato di essere un pazzo e viene processato, tutti dovranno decidere se Babbo Natale esiste davvero.

Miracolo nella 34esima strada, il cast del film con Mara Wilson

Miracolo nella 34esima strada è un film diretto da Les Mayfield e come protagonista Richard Attenborough, nei panni di Babbo Natale. Nel cast figurano anche Mara Wilson, Elizabeth Perkins, Dylan McDermott e J.T. Walsh.

Miracolo nella 34esima strada, le curiosità del film con Elizabeth Perkins

Il film è un remake del celebre film Il miracolo della 34ª strada del 1947 diretto da George Seaton. Richard Attenborough nel 1983 aveva vinto due premi Oscar per il film Gandhi, come miglior film e miglior regista. Kris Kingle è la denominazione in olandese di Babbo Natale.

Come vedere Miracolo nella 34esima strada in streaming

