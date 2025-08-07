Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda venerdì 8 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata di venerdì 8 agosto di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Ceyda e Yeliz vanno a casa di Hatice per dare una lezione a Sirin: è una ritorsione per lo scontro avvenuto tra Sirin a Bahar.

La forza di una donna: cosa succede l'8 agosto

Sirin riesce a chiamare aiuto e Yeliz viene arrestata. Tornata a casa, Ceyda trova Hikmet ad aspettarla. Con la scusa di un caffè, Ceyda riesce ad avvisare Seyfullah che giunge sotto l'appartamento di Ceyda con tutti i suoi uomini. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

