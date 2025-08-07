Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
La forza di una donna
SERIE TV
07 agosto 2025

La forza di una donna, le anticipazioni dell'8 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda venerdì 8 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

La forza di una donna

Nella nuova puntata di venerdì 8 agosto di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Ceyda e Yeliz vanno a casa di Hatice per dare una lezione a Sirin: è una ritorsione per lo scontro avvenuto tra Sirin a Bahar.

La forza di una donna: cosa succede l'8 agosto

Sirin riesce a chiamare aiuto e Yeliz viene arrestata. Tornata a casa, Ceyda trova Hikmet ad aspettarla. Con la scusa di un caffè, Ceyda riesce ad avvisare Seyfullah che giunge sotto l'appartamento di Ceyda con tutti i suoi uomini. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

