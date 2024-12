Il Signore degli Anelli, la trilogia in versione integrale sul 20

Sul 20, a partire dal 24 dicembre, per tre prime serate consecutive va in onda la trilogia de Il Signore degli Anelli in edizione integrale

Il 24, il 25 e il 26 dicembre, in prima serata sul 20 e in contemporanea in streaming su Mediaset Infinity, va in onda tutta la trilogia in versione integrale de Il Signore degli Anelli. Si tratta della trilogia colossal fantasy diretta dal regista Peter Jackson, che vede nel cast Elijah Wood, Ian McKellen, Ian Holm, Christopher Lee e Liv Tyler. La saga, vincitrice di 17 premi Oscar e ispirata ai romanzi di J.R.R. Tolkien, è formata dai film La compagnia dell'anello (2001), Le due torri (2002) e Il ritorno del re (2003). Si tratta di una delle saghe di maggior successo della storia del cinema. I film, acclamati dalla critica e dal pubblico, sono un punto di riferimento per il genere fantasy cinematografico.

Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello, la trama

Il malvagio Sauron, re di Mordor, forgia 20 anelli magici che dona ai signori delle altre Sette che vivono nella Terra di Mezzo tenendo per sé L'Unico, l'anello che dà a chi lo indossa la supremazia sugli altri. Scoperto l'oscuro disegno, i 19 signori ingaggiano una sanguinosa battaglia contro Sauron. Ma Isildur, colui che ha tolto l'anello dal dito di Sauron, si rifiuta di gettarlo nelle Gole del Destino, dove il fuoco avrebbe potuto porre fine al suo potere. Così Sauron è sconfitto, ma fino a quando l'Anello esiste c'è una possibilità che egli un giorno ritorni. Prima di morire per mano degli orchetti, Isildur getta l'Anello in un fiume dove, tempo dopo, viene ripescato da Smeagol che si trasforma in Gollum, una creatura malefica. Bilbo riesce a sottrargli l'Anello e a consegnarlo al cugino Frodo. Tocca a lui, insieme alla Compagnia dell'Anello, portare L'Unico alle Gole del Destino prima che Sauron lo rivendichi per i suoi oscuri progetti. La compagnia dell'anello va in onda, in versione integrale, martedì 24 dicembre in prima serata sul 20.

Il signore degli anelli - Le due torri, la trama

Il viaggio verso il Monte Fato continua, anche se Frodo e Sam si sono ormai divisi da Aragorn, Gimli, Legolas e tutto il resto del gruppo. Per assaltare la torre di Orthanc, e per sfuggire all'asfissiante inseguimento dei cavalieri neri, i nostri eroi decidono di stringere un'alleanza con gli alberi viventi e i cavalieri di Rohan e quelli di Gondor. Le due torri va in onda, in versione integrale, mercoledì 25 dicembre in prima serata sul 20.

Il signore degli anelli - Il ritorno del re, la trama

Sauron ha deciso di sferrare l'attacco decisivo all'umanità nella capitale di Gondor, a Minas Tirith dove Gandalf, interpretato da Ian McKellen, sta cercando in tutti i modi di spingere l'ormai smembrato esercito di Gondor ad una reazione. Nel frattempo, Theoden si allea ai guerrieri di Rohan per combattere al loro fianco. Per quanto coraggioso, fedele e pieno di immensa lealtà, l'esercito allestito dagli umani non può tenere testa alle innumerevoli armate nemiche che arrivano da tutto il regno. Ma questo è un sacrificio che va compiuto per tenere distratto Sauron e concedere a Frodo la possibilità di arrivare a distruggere l'anello. Il ritorno del re va in onda, in versione integrale, giovedì 26 dicembre in prima serata sul 20.

